Lula e Lira se encontram em articulação do Planalto nesta sexta

247 - O Palácio do Planalto está articulando um encontro entre o presidente Lula (PT) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nesta sexta-feira (9), em uma tentativa de estreitar laços e discutir assuntos de interesse mútuo. A reunião está prevista para acontecer no Palácio da Alvorada durante a manhã, informa o jornal O Globo.

Segundo assessores palacianos, Lula manifestou o desejo de se reunir com o presidente da Câmara antes do feriado de Carnaval, já que, caso contrário, a conversa teria que ser adiada para o final de fevereiro.

Recentemente, Arthur Lira pressionou o governo a demitir o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Segundo aliados de Lira, ele está particularmente incomodado com os atrasos na liberação de emendas parlamentares por parte do Ministério da Saúde.

Na próxima terça-feira (13), o presidente Lula partirá para a África, onde tem programadas visitas ao Egito e à Etiópia, retornando apenas na penúltima semana de fevereiro.

