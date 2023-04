Lula: "fui vítima da mais grave mentira já contada na política brasileira"

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT), em entrevista ao veículo português RTP, falou sobre o período em que esteve injustamente preso na sede da Polícia Federal em Curitiba (PR), em decorrência da perseguição que sofreu por parte da força-tarefa da Lava Jato.

"Fui vítima da mais grave mentira já contada na política brasileira, uma tentativa de me tirar da eleição [presidencial], conseguiram me tirar da eleição", resumiu Lula.

Durante os 580 dias em que esteve preso, Lula aproveitou "para fazer um exercício de paciência, de consciência, para me preparar porque tinha muita certeza que ia voltar a ser presidente da República, e eu tinha essa vontade porque era preciso consertar o Brasil".

"O Brasil que tínhamos construído em três mandatos e meio do PT, um país com a maior inclusão social da história do Brasil, tudo isso foi desmontado. Então eu tinha de reconstruir isso e estou reconstruindo", afirmou.

Ele reconheceu que pode haver dificuldade para encontrar apoio no Congresso Nacional, mas disse acreditar na "arte de conversar" e na capacidade de extrair desse diálogo "o que é melhor para o povo brasileiro". A ausência de diálogo, segundo o presidente, "é uma barbárie antidemocrática" onde se caminha para "um pensamento fascista e autoritário" típico dos negacionistas da política: "nós não podemos negar a política porque a política é a arte do exercício da democracia e é importante sermos capazes de negociar com os que pensam o contrário".

