Lula ignora provocações de Bolsonaro na Paulista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula não comentou o ato de Jair Bolsonaro realizado no último domingo (25) na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), quando questionado por uma jornalista sobre o evento durante uma cerimônia no Palácio do Planalto.

A jornalista aproveitou o evento para a apresentação de um programa para dar uso social a imóveis abandonados da União para questionar Lula sobre o ato de Bolsonaro, que reuniu milhares de pessoas na Paulista. Logo após, o presidente se retirou do evento antes de sua conclusão.

continua após o anúncio

No último domingo (25), os bolsonaristas agitaram bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado que a cada dia se agravam. O evento lotou a Paulista, segundo relatos. (Com informações da Folha de S. Paulo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: