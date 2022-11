Lula já tem desenho das Forças Armadas e em breve anuncia comandantes e ministro da Defesa, diz Mercadante

Em entrevista coletiva, Mercadante disse que as instituições são organizadas e o problema está equacionado e resolvido edit

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já tem o desenho da sucessão no comando das Forças Armadas e deverá anunciar em breve os escolhidos para comandar Exército, Marinha e Aeronáutica bem como o ministro da Defesa, afirmou o coordenador técnico da transição de governo, Aloizio Mercadante.

Em entrevista coletiva, Mercadante disse que as instituições são organizadas e o problema está equacionado e resolvido. Disse ainda que no setor da defesa da transição tem vários especialistas que serão consultados sobre os planos do futuro governo.

"Acho que é uma transição que está resolvida", disse ele, em entrevista coletiva no CCBB em Brasília, sede do governo de transição.

Ao contrário de outras áreas, não houve a criação de um grupo de trabalho para o setor da defesa durante a transição de governo. Essa ausência tem alimentado preocupações em relação ao novo governo e a obediência dos militares em relação a Lula.

Derrotado nas eleições de outubro, o presidente Jair Bolsonaro, um ex-militar, sempre procurou explorar politicamente sua proximidade com a caserna, inclusive levantando questionamentos infundados sobre a confiança e eficácia das urnas eletrônicas.

