Lula lidera e Michelle teria mais votos que Tarcísio, diz Paraná Pesquisas

247 - Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (9), aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria a eleição se a disputa ocorresse neste momento. Foram testados dois cenários sem Jair Bolsonaro (PL), declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Em um deles, o petista (37,6%) conseguiu quase 15 pontos de vantagem sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do PL (23%). O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ficaria em terceiro lugar, com 9,3%, seguido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 6,5%.

Na sequência apareceram os governadores do Paraná, Ratinho Junior (PSD), com 5,1%, de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 1,9%, e do Pará, Helder Barbalho (MDB), com 0,9%.

Em outro cenário, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no lugar de Michelle, o presidente Lula também ficou na primeira colocação (37,4%), seguido pelo chefe do Executivo paulista (17,4%). De acordo com as estatísticas, o pedetista (10,3%), seguido por Zema (6,2%), Junior (5,8%), Caiado (2,1%) e Barbalho (1,1%).

Foram entrevistados pessoalmente 2.026 eleitores em 164 municípios de todas as unidades da Federação entre 24 e 28 de janeiro. A margem de erro estimada é de 2,2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.

