Lula: 'se prepare, Bolsonaro. O povo vai tirá-lo da Presidência'

"Não tenha preocupação com o Lula ou com o Alckmin. Nós não vamos fazer nada com você. Quem vai fazer é o povo brasileiro, que está de saco cheio", disparou o ex-presidente edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) fez um discurso inflamado neste sábado (20) em um grande ato no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, com direito a provocações diretas a Jair Bolsonaro (PL).

Confira abaixo as principais declarações do petista:

Dilma

"Aqui veio falar com vocês uma mulher que foi eleita democraticamente pela maioria do povo brasileiro, e um belo dia inventaram uma mentira contra ela, inventaram uma pedalada. Imagina o que é uma pedalada da Dilma contra as motociatas que esse genocida faz hoje. E por conta dessa mentira o Congresso Nacional cometeu um erro histórico e votaram o impeachment dela. Dilma, embora você tenha sido vítima do Congresso Nacional, o povo de São Paulo acaba de te absolver e dizer que você foi inocente, porque deram um golpe em cima de você. Quisera Deus que todos os presidentes da República do mundo tivessem uma chefe da Casa Civil como eu tive a companheira Dilma. A Dilma era minha tranquilidade, era o que me fazia dormir tranquilo, porque eu tinha certeza que tinha alguém cuidando das coisas. Quando a gente pedia alguma coisa para a Dilma, não tinha sábado, domingo, feriado ou tempestade".

Haddad

"O Haddad foi o melhor ministro da Educação que esse país já teve. Foi com o Haddad na Educação que a gente saiu de 3,5 milhões de alunos nas universidades para 8 milhões. Foi com Haddad que a gente criou o Prouni e colocou 2 milhões de jovens da periferia na universidade. Foi com o Haddad que a gente criou o Fies e o Estado foi o avalista dos estudantes. Foi o Haddad que pensou no Enem, foi o Haddad que criou o Sisu, foi junto com o Haddad que nós fizemos o governo que mais fez universidades na história desse país, mais escolas técnicas. Para nós, educação não era gasto, era investimento".

"Haddad, eu te agradeço por te sido ministro da Educação e ter ajudado a fazer uma revolução nesse país"

Mulheres

"Ainda hoje a gente vê que as mulheres não são respeitadas, a gente vê o crescimento do feminicídio, o crescimento da violência. E hoje eu peguei no jornal: 72% das mulheres estão endividadas, e não estão endividadas porque compraram dólar, porque foram para Miami, porque foram para Paris. Estão endividadas porque estão utilizando o seu cartão de crédito para comprar comida para levar para seus filhos dentro de casa. As mulheres são maioria no sustento de sua família. Tem muita mãe que deveria ser heroína, porque casou com um traste que a largou - ou nem casou - e essa mulher, sozinha, teve a coragem de criar sua família".

"Eu tenho sempre orgulho de dizer que a minha mãe, a Dona Lindu, em 1956 teve coragem de largar do meu pai, com oito filhos na mão, sem ter onde morar. Nós fomos morar em um barraco. Mas ela falou: eu não moro com um homem que levanta a mão para mim. Nós fizemos a Lei Maria da Penha, e eu dizia: mão de homem foi feita para trabalhar, foi feita para fazer carinho na pessoa que ele ama, nos seus filhos. Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher? Vai bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos aceitar mais isso".

Religião

"Tem muita fake news religiosa correndo por esse mundo, tem demônio sendo chamado de Deus e tem gente honesta sendo chamada de demônio. Tem gente que não está tratando a igreja para cuidar da fé ou da espiritualidade, está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico, o Estado não tem que ter religião. Todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado. Mas também quero dizer: as igrejas não têm que ter partidos políticos, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas, e não cuidar de candidaturas, de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo o dia inteiro".

"Eu quando quero conversar com Deus não preciso de padres ou de pastores, posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer para a gente não ser obrigado a escutar as pessoas contando mentiras, quando deveria estar cuidando da fé, da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente", completou.

Miséria, desemprego e renda

"Tem duas coisas que faltam para o povo melhorar de vida: dinheiro e vergonha na cara de quem governa este país, que precisa entender que é preciso cuidar das pessoas. Governar não é fazer propaganda de arma, de violência, fazer fake news contando sete mentiras por dia. Governar é cuidar das pessoas, sobretudo das mais necessitadas. Este é o papel do governo. O governo tem que agir como o coração de uma mãe. Nada é mais justo que o coração de uma mãe".

"Depois que tomar posse vou vir na porta da Volkswagen anunciar o reajuste da tabela do Imposto de Renda para o povo trabalhador. Não é justo que o povo trabalhador pague mais imposto direto do que paga o dono do Itaú, o dono do Bradesco, o 'véio da Havan'. Esta gente não paga sobre lucro, dividendo. Quem paga é o povo, que desconta no holerite e não tem como desfazer. Então este país vai voltar a ser justo, vai voltar a sorrir".

"Teremos carteira assinada. O seu Bolsonaro que pegue a carteira verde amarela dele e enfie onde ele quiser. O que nós queremos é carteira de trabalho como sempre tivemos. O Bolsonaro que enfie a Casa Verde e Amarela onde ele quiser, o que nós queremos é o Minha Casa Minha Vida, sobretudo para as pessoas mais pobres terem onde morar, e o Estado vai subsidiar".

Recado a Bolsonaro

"Não pensem que eu estou nervoso. Quem deve estar nervoso é o meu adversário. Esses dias eu fiquei sabendo que a cada pesquisa ele começa a roer as unhas. Já não tem mais unha. Começou a roer os dedos. Vai sair mais pesquisa, não importa qual o instituto. Ele até pode contratar um instituto dele, contrata o que ele quiser, pode contratar. Mas na hora que a gente for apurar as urnas no dia 2 de outubro, vai dar uma vitória do Lula e do chuchu, e aí vocês vão comer o prato mais delicioso que esse país já pôde oferecer".

"Esse povo conhece você e esse povo me conhece. Esse povo sabe quem gosta de povo e quem odeia povo. Esse povo sabe que quando a gente quer fazer campanha a gente faz caminhada para conversar com o povo, a gente não faz motociata com as pessoas que você faz, que a gente nem sabe que tipo de gente é".

"Queria dar um recado para nosso adversário, para o homem lá do Palácio do Planalto. Se prepare, Bolsonaro. Se prepare. Se prepare. Não tenha preocupação com o Lula, não tenha preocupação com o Alckmin. Nós não vamos fazer nada com você. Quem vai fazer com você, Bolsonaro, é o povo brasileiro, que está de saco cheio de tanta mentira, de tanta injustiça e de tanto sofrimento. É o povo que vai tirá-lo de lá. 'Se eu perder não vou entregar a faixa'. Vai entregar sim! Porque o povo é que vai colocar a faixa em nós lá em Brasília. É importante você começar a aprender a virar mais humano, respeitar mais os outros. Você não chorou uma lágrima pelos mais de 680 mil pessoas que morreram de Covid, você nunca se importou com as crianças que ficaram órfãs de pai e mãe, com as pessoas que morreram em Petrópolis, em Recife por conta da cheia. Para você a morte é normal, todo mundo vai ter que morrer. Mas para nós a morte tem que ser evitada o máximo possível, porque o maior bem que Deus nos deu foi a vida, e a gente precisa gostar da vida

Para a militância

"Queria pedir para vocês ficarem espertos no 'zap' de vocês, não deixar passar nenhuma mentira, e também não passar mentira para frente. É preciso deletar as mentiras".

"É preciso não aceitar provocação. Na rua que a gente mora, no bar que a gente frequenta, na loja que a gente frequenta, na igreja que a gente frequenta, a gente não ter medo de discutir política. Se o pastor estiver falando coisa séria a gente respeita, mas se ele estiver mentindo, a gente tem que enfrentá-lo e dizer que ele está mentindo. A gente vai ter que ocupar cada rua, vai ter que falar em cada loja, em cada banco, em cada porta de fábrica. A gente vai ter que falar para não deixar que a mentira ganhe da verdade".

