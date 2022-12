Lula se reunirá com Tebet na terça-feira; equipe do futuro governo descarta bancos públicos sob Ministério do Planejamento

Equipe do futuro governo descarta incluir bancos públicos sob o guarda-chuva do Planejamento, o que teria sido exigido por Tebet edit

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir na terça-feira (27) com a senadora Simone Tebet (MDB-MS) para discutir o convite para que ela assuma o ministério do Planejamento, informa Andréia Sadi, no G1. A terceira colocada nas eleições presidenciais chega a Brasília na noite desta segunda-feira (26).

Circulou mais cedo que Tebet teria sinalizado a aliados que só aceita o convite se a pasta vier 'turbinada' com bancos públicos como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, o que interlocutores da senadora negam. A equipe do futuro governo descarta incluir bancos públicos sob o guarda-chuva do Planejamento, informa a jornalista.

O presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), tem trabalhado com a equipe de Lula a possibilidade de ‘turbinar’ o Ministério do Planejamento com o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), responsável por medidas de fomento às concessões e parcerias público-privadas dos Estados e municípios. Isso, sim, pode acontecer, segundo fontes do PT ouvidas por Sadi.

Inicialmente, a pasta desejada por Tebet era a do Desenvolvimento Social, que ficou nas mãos do senador eleito Wellington Dias (PT-PI). O Meio Ambiente, outra alternativa, é cobiçado pela deputada eleita Marina Silva (Rede-SP).

