Lula tem melhora no quadro de pneumonia e confirma embarque para a China no domingo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou evolução após iniciar tratamento com antibióticos depois de ser diagnosticado com pneumonia leve e embarca no domingo para a China, onde cumpre extensa agenda na intenção de recolocar o Brasil com um ator de relevância no cenário internacional.

Lula, de 77 anos de idade, adiou o embarque para o país asiático de sábado para o domingo após ser diagnosticado na noite de quinta-feira com pneumonia leve. O presidente cancelou a agenda de trabalho desta sexta no Palácio do Planalto, mas recebeu ministros no Alvorada, sua residência oficial, para uma reunião nesta tarde.

"O presidente está bem, já apresentou evolução de ontem para hoje. Está mantida a viagem no domingo", disse à Reuters o médico de Lula, Roberto Kalil, que esteve com o presidente mais cedo no Alvorada e o liberou para a viagem.

Ministros que estiveram na reunião no Alvorada também relataram que o presidente aparenta estar bem, já repassou orientações para os dias em que estiver fora do país e ainda planeja uma conversa com o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), para dirimir qualquer mal-estar diante da disputa entre deputados e senadores por espaço e poder de decisão no Legislativo.

"O presidente Lula nos recebeu, nós ficamos todos muito felizes porque o presidente fez questão de remarcar essa reunião, porque ele está se sentindo bem, o presidente está muito motivado", disse o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta.

"O presidente vai ficar repousando ainda durante todo o dia de amanhã, fazendo a medicação necessária, para que no próximo domingo então ele possa iniciar essa viagem para a China, uma viagem que nós temos uma expectativa muito positiva e que com certeza nossa delegação será coordenada, será chefiada pelo nosso presidente Lula", acrescentou Pimenta.

De acordo com o ministro da Secom, Lula embarca na manhã do domingo, mas ainda não há horário definido para o voo.

Na noite de quinta-feira o presidente fez exames no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após dois dias de viagem ao Nordeste e ao Rio de Janeiro. De acordo com uma fonte, Lula chegou cansado e muito rouco da viagem, e procurou o hospital.

Lula embarcaria para a China, em uma viagem de cinco dias, na manhã de sábado, mas decidiu adiar o embarque para o domingo.

Depois de cancelar a agenda desta sexta, Lula participaria por vídeo de uma reunião de coordenação nesta tarde, posteriormente remarcada como um encontro presencial, no Alvorada, com algumas diferenças entre os participantes.

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que estava previsto no encontro da manhã, não pôde participar da reunião nesta tarde por conta de uma outra agenda marcada.

Na ausência de Lula, Alckmin ocupará interinamente a Presidência da República.

Por outro lado, a conversa no Alvorada incluiu, durante a tarde, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo.

Na segunda-feira, a agenda de Lula prevê uma fala como convidado especial na conferência de empresários, em Pequim, que pode ter o horário alterado. O encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, ponto alto da viagem, está marcado para terça-feira.

A previsão é de que Lula fique na China até o dia 30, quando visita o Banco dos Brics acompanhado da ex-presidente Dilma Rousseff, que assumirá a presidência da Instituição.

Na volta da China, no dia 31, está prevista uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos, com o desembarque no Brasil previsto para o dia 1º.

