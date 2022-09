Lula vence Bolsonaro no segundo turno com quase 15 pontos percentuais de vantagem, mostra Datafolha

Em mais um levantamento, o ex-presidente conseguiu 53% dos votos na disputa contra o atual ocupante do Planalto edit

247 - O candidato do PT à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva ganha de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, por 53% a 39%, de acordo com pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (9) e encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela Globo.

O petista ficou mais de 10 pontos percentuais à frente de Bolsonaro em primeiro turno.

O ex-presidente venceu Bolsonaro com uma diferença de 15 pontos percentuais no segundo turno, por 53% a 38%.

Foram entrevistados 2.676 eleitores em 191 cidades. A pesquisa foi registrada sob o número BR-07422/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.

