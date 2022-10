Lula venceu o debate entre indecisos, diz pesquisa AtlasIntel

Apoie o 247

ICL

247 - Segundo levantamento feito pela AtlasIntel, que durante o debate reuniu 100 eleitores que não votaram em Lula ou Bolsonaro, a maioria (54%) considera que Lula ganhou o debate.

Apenas 32% acham que Bolsonaro ganhou e 14% não souberam responder.

O objetivo deste tipo de estudo é avaliar tendências e informar análises.

Os participantes foram divididos em 9 grupos focais de acordo com os estados onde residem: Paraná/Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins. Bahia, Acre, Mato Grosso/Mato Grosso do Sul.

Após o debate, 59% dos participantes disseram que tendem a apoiar Lula no 2º turno, 32% tendem a apoiar Bolsonaro e 9% estão indecisos.

Lula também venceu no levantamento Quaest.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.