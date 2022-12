Lula volta nesta segunda-feira a Brasília para concluir nomeação de ministros

Presidente eleito se reunirá com lideranças políticas e concluirá composição do seu ministério edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), retorna a Brasília nesta segunda-feira (26) para concluir a nomeação dos ministros que comporão seu governo. Ele deve se reunir com lideranças do MDB, União Brasil e PSD.

Além dos representantes desses partidos, o presidente eleito deve se reunir novamente com a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que foi candidata à presidência pelo MDB e no segundo turno apoiou a candidatura de Lula.

O presidente eleito já definiu os titulares de 21 dos 37 ministérios que iniciarão o seu terceiro mandato presidencial.

Segundo a Folha de S.Paulo, até quarta-feira (28) Lula anunciará os 16 nomes restantes.

Uma das principais pendências para concluir a nomeação dos ministros é a posição que será ocupada por Simone Tebet. O presidente eleito conversou com ela na sexta (23) por duas vezes, mas não houve definição.

Nas conversas com Tebet, Lula colocou algumas possíveis soluções, entre elas Turismo, Cidades e o Planejamento.

Inicialmente, o plano era que Tebet fosse nomeada ministra do Meio Ambiente, mas ela condicionou o aceite à decisão de Marina Silva (Rede-AP) a respeito da pasta. Marina, por sua vez, deixou claro na reunião que teve também na sexta com o presidente que deseja chefiar a pasta ambiental e, depois, Lula indicou que deverá nomeá-la para o cargo.

Lula já definiu como ficarão alguns cargos de comando no Congresso. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi convidado para ser líder do governo no Congresso, Jaques Wagner (PT-BA) será o líder do governo no Senado e o deputado José Guimarães (PT-CE), o líder do governo na Câmara.

