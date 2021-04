Maioria do STF decide que anulações das sentenças contra Lula devem ser julgadas pelo plenário

Após declaração de Lewandowski, que admitiu que os processos contra o ex-presidente são julgados de forma diferente pelo Supremo, a maioria dos ministros confirmou a legitimidade do plenário da Corte para julgar o HC de Lula edit

247 - A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu nesta quarta-feira (14) a primeira parte do julgamento sobre a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, no âmbito da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, afirmando que o caso deve sim ser tratado pelo plenário da Corte, e não pela Segunda Turma.

Após uma forte declaração do ministro Ricardo Lewandowski, que admitiu que os processos contra o petista são julgados de forma diferente pelo Supremo, a maioria dos ministros decidiu pelo julgamento em plenário.

Votaram pelo julgamento pelo pleno, de acordo com o relator, ministro Edson Fachin, os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux.

Divergiram os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello.

Continue acompanhando o julgamento:

