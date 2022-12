MDB e PSD deverão contar com três ministérios cada

Apoie o 247

247 - O MDB deve contar com três ministérios no novo governo, assim como o PSD, informa a jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil.

No caso do MDB, um desses ministérios é o do Planejamento, que será chefiado pela senadora Simone Tebet (MS). O senador eleito Renan Filho (AL), filho do senador Renan Calheiros (AL), também já está acertado para o Ministério dos Transportes. O deputado José Priante (PA), ligado ao senador Jader Barbalho (PA), é cotado para o Ministério das Cidades.

No caso do PSD, o senador Carlos Fávaro (MT) foi escolhido por Lula para comandar a Agricultura. O senador Alexandre Silveira (MG) chefiará o Ministério de Minas e Energia e o deputado Pedro Paulo (RJ) deve ser anunciado como ministro do Turismo. O deputado carioca, no entanto, esbarra na tentativa da esposa de Lula, Janja, de vetar a indicação do parlamentar para a pasta.

Janja vetou o nome de Pedro Paulo em razão de uma denúncia de suposta agressão cometida pelo deputado contra sua ex-mulher. A denúncia, porém, foi arquivada pelo STF a pedido da PGR. Para o entorno do deputado, Marcelo Freixo (PSB-RJ), que estaria por trás da articulação, atua contra o conterrâneo porque tem interesse em assumir ele próprio a pasta, segundo o portal Metrópoles.

No #CNN360: Por base, Lula admite entregar três ministérios ao MDB (Tebet, Renan Filho + quadro indicado por Helder Barbalho) e três ministérios para o PSD (Alexandre Silveira, Carlos Fávaro e Pedro Paulo). December 27, 2022

