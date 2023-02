Mercadante: BNDES não disputará mercado com sistema financeiro privado

Durante discurso de posse, Mercadante disse que missão do BNDES é reduzir riscos, abrir novos mercados, alongar prazos e elaborar bons projetos para os investimentos privados edit

247 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira (6) durante o seu discurso de posse, que uma das metas da sua gestão é fazer com que o banco de fomento estatal não precise disputar mercado com o sistema financeiro privado.

“Nós não pretendemos ficar disputando mercado com o sistema financeiro privado. Isso não é papel do BNDES. Precisamos de parcerias, e o BNDES pode contribuir para reduzir riscos, abrir novos mercados, alongar prazos e elaborar bons projetos para os investimentos privados como a infraestrutura, por exemplo. Precisa ser alavancado, fortalecido, e o BNDES pode dar suporte para melhorarmos esses investimentos indispensáveis no país”, afirmou.

Sobre investimento e sustentabilidade, Mercadante foi enfático ao dizer “que o planeta ‘não tem chances de prosperar’ se o sistema econômico e financeiro não mudar ‘radicalmente’ para enfrentar a catástrofe ambiental”

“O BNDES precisa apoiar a transição justa para a economia de baixo carbono, bem como promover a inclusão produtiva e a reurbanização inteligente visando construir cidade do futuro. O nosso desenvolvimento passa necessariamente pela integração da América Latina. O presidente lula tem toda razão quando diz que o BNDES tem que ser um banco parceiro do desenvolvimento e da integração regional”, concluiu.

