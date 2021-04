Ministério da Saúde deleta vídeo em que Paulo Guedes insulta a China, ataca o SUS e critica vacinas

247 - O Ministério da Saúde deletou nesta terça-feira (27) de sua página no Facebook o vídeo em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, insulta o principal parceiro comercial do Brasil, a China, além de reconhecer a incompetência do governo federal: "nós do governo não teremos capacidade de cuidar da saúde do povo".

Guedes não sabia que a reunião, que contava com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e do ministro da Justiça, Anderson Torres, estava sendo transmitida por mídia social.

O Ministério da Saúde, então, apagou o vídeo e, questionado sobre o motivo, alegou: "deu um problema técnico, a transmissão estava sendo feita por celular/4G, caiu e não conseguimos reconectar".

Após as falas desastrosas, Guedes passa a ter sua permanência no governo cada vez mais questionada.

