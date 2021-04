Guedes insulta a China, diz que "chinês inventou o vírus" e que vacina é pouco eficaz

Ministro da Economia ataca o maior parceiro comercial do Brasil em reunião do Conselho de Saúde Complementar e quando soube que o encontro estava sendo gravado pediu para o áudio não ser divulgado. Na fala, ele também atacou a saúde pública edit

247 – O ministro da Economia, Paulo Guedes, acaba de fazer uma declaração desastrosa, que pode custar sua cabeça, no momento em que era instalada no Senado a CPI do Genocídio. Em reunião do Conselho de Saúde Complementar, que estava sendo gravada, ele afirmou que o "chinês inventou o vírus”, mas a vacina deles é menos efetiva que a dos americanos. Em seguida, ele reconheceu a incompetência do governo federal. "Nós do governo não teremos capacidade de cuidar da saúde do povo", apontou, segundo revela reportagem do Valor Econômico .

"Guedes citou ainda que até o foguete da Nasa é privado porque o setor público não consegue mandar foguete para lua toda hora. O ministro destacou em boa parte do tempo a eficiência do setor privado na prestação de serviços. Ao falar da saúde privada para pobres, ele defendeu o modelo de voucher, assim como já fazia no início do governo e ressaltou que é só uma ideia que ainda não avançou", aponta o texto de Edna Simão e Matheus Schuch. Guedes não sabia que a reunião estava sendo gravada e transmitida por mídia social. Quando foi informado, falou "não mandem para o ar".

Com falas desastrosas, como esta que insulta o maior parceiro comercial do Brasil, Guedes passa a ter sua permanência no governo cada vez mais questionada.

