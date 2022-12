Moraes: TSE demonstrou que redes sociais não são terra sem lei

"Aqui no Brasil as milícias digitais são combatidas, são apenadas e não conseguiram e não conseguirão influenciar negativamente as eleições”, afirmou o presidente do TSE edit

247 - Em seu discurso na última sessão da Justiça Eleitoral em 2022 nesta segunda-feira (19), o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez um balanço do trabalho da Corte nas eleições gerais deste ano e exaltou o combate às milícias digitais difusoras de fake news nas redes sociais.

“Talvez a lição mais importante é que a Justiça brasileira e o Tribunal Superior Eleitoral demonstraram que aqui no Brasil as redes sociais não são terra sem lei. Aqui no Brasil as milícias digitais são combatidas, são apenadas e não conseguiram e não conseguirão influenciar negativamente as eleições”, afirmou Moraes, em declaração recuperada pela coluna Radar da revista Veja.

O ministro também afirmou que houve outras lições aprendidas ao longo do ano eleitoral e destacou as proibições dos aparelhos celulares na cabine de votação e do porte de armas no dia da eleição por pessoas que não atuam nas forças de segurança.

Tais medidas, segundo Moraes, garantiram o voto secreto e seguro à população: “Assédio eleitoral não combina com a democracia”, frisou.

