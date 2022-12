PF prende político do Maranhão que ameaçou Alexandre de Moraes de morte

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (16) Antonio Jose Santos Saraiva, um político do PSDB conhecido como “Sarneyzinho do Maranhão”, por ameaçar de morte o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. De acordo com as informações repassadas à CNN Brasil, o homem foi preso na divisa entre o Maranhão e o Piauí.

Em vídeo publicado nas redes sociais, 'Sarneyzinho' disse que mandou seus homens "executarem" Moraes. "Eu quero mandar um recado aqui para o bandido do Alexandre de Moraes. Aqui quem vos fala é o Sarneyzinho do Maranhão. Cuidado, meu amigo, meus homens já estão de olho em ti, já está te rodeando em Brasília e São Paulo. A minha ordem é para te executar. Eu afirmo, eu Sarneyzinho do Maranhão já coloquei meus homens à disposição para te executar. Cuidado. Cuidado com a tua vida, vagabundo. Respeita o povo brasileiro, respeita o nosso presidente", disse o Sarneyzinho.

Sarneyzinho do Maranhão, terrorista que ameaçou executar Alexandre de Moraes, é preso pela PF e agora passa a ser conhecido como Sarneyzinho do Camburão. pic.twitter.com/vz24lqxJst — Flávio Costa (@flaviocostaf) December 16, 2022

