'Moro emparedava Teori Zavascki na Lava Jato', diz Gilmar Mendes

247 - O ex-juiz suspeito Sergio Moro emparedava o falecido ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki durante a Operação Lava Jato, revelou o decano da Corte, Gilmar Mendes.

"Ficamos reféns um pouco disso. O próprio ministro Teori Zavascki, em alguns momentos foi emparedado pelo próprio Sergio Moro", afirmou Gilmar, em entrevista ao portal Brazil Journal, divulgada nesta quarta-feira (21).

"Na Turma do STF por onde tramitava o caso, se o ministro Teori não aderia, ficávamos vencidos eu e o (Dias) Toffoli, por exemplo", acrescentou.

O ministro Teori Zavascki morreu em janeiro de 2017, aos 68 anos. Ele estava em um avião que caiu no mar, próximo a Paraty (RJ). Era o relator das ações da operação Lava Jato no Supremo.

