No 7º partido diferente da carreira política, Ciro Gomes critica Lula e Freixo: "querem destruir aliados, para só ficar o PT"

247 – Ainda sob o impacto da divulgação de algumas frases polêmicas e críticas ao ex-presidente Lula (PT) e ao deputado Marcelo Freixo (PSB), em entrevista cuja íntegra só será conhecida amanhã , quando for publicada no jornal Valor Econômico, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ficou calado durante entrevista coletiva concedida pelo ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT). O pedetista, contudo, falou e abusou de sua proverbial habilidade de atirar para todos os lados, alvejar alianças políticas e comprometer amizades.

“Quero que o PSD tenha o tempo dele, mas gostaria muito de ter o apoio” disse Ciro, segundo registro do jornal O Globo , referindo-se uma costura eleitoral ensaiada pelo prefeito carioca, que levou o PSD para o palanque estadual do PDT, apoiando a candidatura a governador do ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves. Sem perder a viagem, o presidenciável pedetista assestou as baterias contra Lula (PT). “E eu respeito muito isso porque não sou como o Lula. O Lula está destruindo o PSOL, o PCdoB, o PSB… Porque pro Lula tem ficar o PT sozinho”.

Na verdade, Ciro Gomes não conseguiu esconder o recalque por assistir ao ex-presidente ampliar alianças e apoios em amplo espectro partidário – até mesmo no PSD nacional cortejado pelo ex-governador e ex-ministro (do próprio Lula, além de ter sido ministro da Fazenda de Itamar Franco por curto período).

Segundo O Globo, ao ser questionado sobre candidatos a governador pelo PDT que pressionam o partido para receber Lula no palanque, por conta de sua estagnação nas pesquisas eleitorais, Ciro Gomes disparou mais uma vez contra o adversário petista. “O gabinete do ódio do Lula trabalha todo dia pra criar essa intriga, essa futrica, porque quer ver a eleição resolvida no conchavão despolitizado dele”, atirou.

Ciro Gomes começou a carreira política no PDS, partido que nasceu da Aliança Renovadora Nacional, sigla que dava sustentação à ditadura militar brasileira. Depois, filiou-se ao PMDB. Em seguida, Ciro esteve no PSDB, no PPS, no PSB, no PROS e, agora, está no PDT.

