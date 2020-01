Nomes do chamado "centro" têm baixo índice de confiança

247 – A pesquisa Datafolha confirma um cenário de polarização entre o Partido dos Trabalhadores e um nome da extrema-direta, sendo Sergio Moro o candidato mais forte. "Outros dois possíveis presidenciáveis, Ciro Gomes (PDT) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), têm 11% e 7% de índice alto de confiança, respectivamente", aponta a reportagem.

"Presidente da Câmara dos Deputados e principal articulador para a aprovação da reforma da Previdência, Rodrigo Maia (DEM-RJ) é visto como altamente confiável por apenas 7% dos entrevistados. Seu par no Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), amarga a lanterna da lista, com 3%. O Datafolha também investigou a percepção sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), a ex-presidenciável Marina Silva (Rede) e a ex-candidata à Vice-Presidência Manuela D'Ávila (PC do B). Desses, Mourão foi quem teve maior índice de alta confiança, com 12%. Logo atrás, empatado na margem de erro, vem FHC, com 10% (o mesmo percentual que obteve em pesquisas realizadas em 2016 e em 2009). Já Marina teve 9% e Manuela, 7%", diz a jornalista.