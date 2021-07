Onze partidos pedem que TSE exija explicações de Bolsonaro sobre live da desinformação sobre urnas eletrônicas

247 - Onze partidos protocolaram neste sábado (31), segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, um requerimento para que o corregedor-geral eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Felipe Salomão, interpele Jair Bolsonaro para que preste esclarecimentos sobre as acusações feitas por ele em transmissão ao vivo contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro.

Assinam o pedido as seguintes legendas: Solidariedade, MDB, PT, PDT, PSDB, PSOL, REDE, Cidadania, PV, PSTU e PCdoB.

Na live, anunciada por Bolsonaro como o evento em que ele provaria supostas fraudes em eleições passadas, o chefe do governo, com a ajuda de um "analista", apenas disseminou desinformação sobre as urnas eletrônicas, reciclando vídeos antigos que circularam na internet e que já foram refutados pelo TSE.

Os partidos pedem que Bolsonaro seja obrigado a apresentar eventuais provas "de suas ilações promovidas durante sua transmissão nas redes sociais que acusam o sistema eleitoral brasileiro de irregularidades". As siglas também dizem que o ocupante do Palácio do Planalto lançou "acusações a autoridades públicas, antecipando debate eleitoral e utilizando-se de estrutura pública para palanque político".

