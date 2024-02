"Pai da mentira, filho do ódio, Bolsonaro é um veneno que só a verdade, a justiça e a democracia podem neutralizar", diz Gleisi

Apoie o 247

Por Gleisi Hoffmann, no X – Incapaz de refutar a montanha de provas de sua ação golpista, em entrevista de encomenda para a TV Record , Bolsonaro recorreu mais uma vez a sua especialidade: mentir, mentir muito. Mentir sobre Lula, sobre o PT, o processo eleitoral, os atentados da Praça dos Três Poderes.

Quem se escondeu da cena do crime em 8 de janeiro foi ele, que fugiu do país, mas comandou toda a ação, junto com gente muito rica e militares corrompidos.

Antes, comandou o golpe contra as eleições e a conspiração contra a posse de Lula. Covarde como sempre foi, quer posar de vítima e ainda ousa comparar sua situação atual à de Lula nos tempos da Lava Jato.

Não se compara um democrata, condenado e preso ilegalmente por um juiz que se revelou parcial e cúmplice de Bolsonaro, a um fascista que terá de responder por seus crimes no devido processo legal, dentro do estado democrático de direito que tentou destruir.

Pai da mentira, filho do ódio, Bolsonaro é um veneno que só a verdade, a justiça e a democracia podem neutralizar.

