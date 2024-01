"Para estar no 'berço do conhecimento' não é preciso nascer em berço de ouro”, diz Lula

Apoie o 247

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira, 25 de janeiro, da solenidade que marcou o início das comemorações pelos 90 anos da Universidade de São Paulo (USP). Durante o evento, Lula destacou que a adesão ao sistema de cotas pela USP demonstra que o acesso ao conhecimento não está restrito a quem nasceu em berço de ouro.

Lula enfatizou que mais da metade dos aprovados no último vestibular da universidade são provenientes de escolas públicas, tornando a USP cada vez mais representativa da diversidade brasileira. “Uma cara que é preta, uma cara branca, uma cara parda, uma cara indígena. Não é mais a USP pensada para que São Paulo oferecesse ao Brasil a inteligência para governar esse país, mas é a cara do povo brasileiro da periferia, que, durante muitas décadas, nem sonhava em chegar na USP”, afirmou. Ele expressou sua gratidão à instituição, ressaltando a qualidade do ensino oferecido.

O presidente destacou que a USP está cada vez mais com a cara do Brasil, representando diferentes etnias e origens socioeconômicas. Ele enfatizou que investir na educação é crucial para construir um país mais desenvolvido e justo, e que durante seus mandatos, o número de estudantes universitários no país cresceu significativamente.

Durante a cerimônia, que incluiu a apresentação da Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) e a entrega da Medalha Armando de Salles Oliveira a personalidades de destaque, Lula reiterou a importância histórica da USP e seu papel como principal instituição de ensino e pesquisa do Brasil.

