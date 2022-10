Parlamentares acionam PGR contra Damares e pedem abertura de investigação criminal

Ação é dos deputados do PT Alencar Santana Braga, Erika Kokay e Reginaldo Lopes edit

247 - Os deputados petista Alencar Santana Braga, Erika Kokay e Reginaldo Lopes entram como uma ação na Procuradoria Geral da República (PGR) contra a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e senadora eleita Damares Alves e a atual gestora da pasta, ministra Cristiane Britto, por omissão diante dos fatos apresentados por Damares, em um discurso na igreja evangélica Assembleia de Deus - Ministérios Fama, no último sábado (8) em Goiás. Na ocasião, Damares disse que tinha imagens de crianças entre quatro e três anos que, “quando cruzam as fronteiras, sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral”.

Os parlamentares alegam que “as graves denúncias proferidas somente agora em período eleitoral, chamam a atenção do Parlamento e da sociedade brasileira para um sério e grave problema que tem flagrante repercussão na responsabilidade criminal e administrativa”, diz o documento.

Segundo o grupo de deputados, se confirmado o suposto tráfico de crianças, houve “omissão das gestoras do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, aqui Representadas e outros servidores do governo federal, em adotarem, urgentemente, ações perante o conjunto de instituições de segurança pública e dos sistema de Justiça para investigar e punir criminosos”.

Eles ainda questionam quais medidas foram tomadas para salvaguardar as crianças e seus familiares.

Os deputados pedem que a PGR apure a veracidade das acusações feitas pela ex-ministra, visto que nenhuma prova foi apresentada “em que pese relatada a existência de vídeos comprobatórios, conforme o depoimento da Representada e ex-ministra”, diz trecho do documento.

