Paulo Pimenta ironiza "transparência" de Moro e cobra explicações sobre sua vida de milionário

247 – O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) cobrou do ex-juiz Sergio Moro, que foi declarado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e apontado pelo Dieese como responsável pela destruição de 4,4 milhões de empregos no Brasil, explicações sobre sua vida como milionário.

A cobrança foi feita depois que Moro contestou nota publicada sobre Joaquim de Carvalho a respeito de um tênis Ermenegildo Zegna . Moro, no entanto, não explicou como pagava o aluguel de R$ 50 mil por mês de uma mansão em Georgetown nem forneceu informações sobre sua polêmica relação com a consultoria estadunidense Alvarez & Marsal, que ganhou milhões com a destruição de empresas brasileiras, como Odebrecht e OAS. Confira, abaixo, o tweet de Paulo Pimenta:

Que legal essa fase de transparência total. Onde você trabalhava nos EUA ? Qual era seu salário ? Onde você morava ? Alguém de sua família tem ou teve contrato com alguma empresa ou escritório de advocacia ligado a operação Lava Jato ? Você foi convidado para ser ministro quando? https://t.co/HERPRRjtjg PUBLICIDADE December 19, 2021

