"Pergunta para o Esteves como é sair da cadeia", diz Lula em encontro com empresários

247 - O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em jantar com empresários nesta terça-feira (28), mandou recado para empresários, banqueiros e políticos que, de alguma forma, estiveram envolvidos com a sua prisão, em 2018 e o deixaram fora da disputa eleitoral que elegeu Jair Bolsonaro (PT).

Lula disse não guardar rancor e, como exemplo, afirmou ter convidado o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para compor a sua chapa na eleição de 2022 para “dar exemplo” de que não guarda mágoas. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Na ocasião, como exemplo, Lula fez fala direcionada a André Esteves, banqueiro do BTG que, assim como ele, foi preso dentro das investigações da Lava Jato. Esteves foi detido em 2015 e em dezembro de 2018 teve o seu processo anulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "Porque disseram que o Lula saiu da cadeia raivoso. Pergunta para o André como é sair da cadeia", afirmou o petista.

O encontro, inclusive, reuniu alguns dos principais empresários do país como Rubens Ometto, da Cosan, Fabio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim, o presidente da Fiesp, Josué Gomes, o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney e Abílio Diniz. Alguns deles já tinham até participado de conversas com Bolsonaro. Direto ao ponto, no encontro Lula pediu aos empresários um diálogo "sem hipocrisia" e disse querer ouvi-los sobre propostas para tirar o Brasil "do buraco".

