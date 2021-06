Pesquisa Ideia: 61% discordam da Copa América no Brasil e 52% apoiam manifestações contra Bolsonaro

De acordo com pesquisa do Instituto Ideia, 61% dos brasileiros desaprovam a realização da Copa América no País. O levantamento também mostrou que 52% aprovaram os protestos que aconteceram contra Jair Bolsonaro no dia 29 de maio. Os números mostraram que 49% não aprovam o governo Bolsonaro edit

247 - Pesquisa do Instituto Ideia, divulgada nesta sexta-feira (11) pela revista Exame, apontou que 61% dos brasileiros desaprovam a realização da Copa América no País. Apenas 24% concordam com o evento no país. Para 75%, o torneio pode levar a uma piora da pandemia no Brasil. De acordo com o levantamento, 52% aprovam a realização de manifestações contra o governo Jair Bolsonaro; só 30% afirmaram desaprovar e 18% não souberam responder.

Os números mostraram que 49% não aprovam o governo Bolsonaro e classificaram a gestão como “ruim” ou “péssima”. A desaprovação dele chegou a 56% nas classes C e D. Ao todo, 26% afirmaram concordar com as ações da administração federal (“ótima” ou “boa”). Para 23%, está “regular” e 2% não souberam responder.

O levantamento ouviu 1.252 pessoas com idade igual ou superior a 16 anos entre os dias 7 e 10 de junho. A pesquisa teve um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas por telefone.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.