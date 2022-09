Pesquisa qualitativa considera que ação de Kelmon contra Lula no debate da Globo foi ataque de um impostor

Coordenação da campanha considera que Lula foi melhor que Bolsonaro no debate da Globo edit

247 - A pesquisa qualitativa monitorada pela campanha de Lula mostrou que o confronto com o candidato do PTB, que se apresenta como Padre Kelmon, foi percebido pelo grupo de eleitores como o ataque de um impostor..

A coluna da jornalista Bela Megale no Globo apurou que a coordenação da campanha de Lula ficou com a percepção de que apesar das baixarias de Bolsonaro, o candidato petista se saiu melhor no debate na TV Globo.

"Para os petistas, Lula se saiu melhor que o presidente, conseguiu responder às acusações de corrupção, apontou as fragilidades de Bolsonaro sobre o tema e ainda e se mostrou aberto a debater propostas em questões divididas com Simone Tebet (MDB) e até Ciro Gomes (PDT), que o atacou", informa a jornalista.

