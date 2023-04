PF marca depoimento de Bolsonaro sobre atos golpistas de 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será ouvido pela Polícia Federal em Brasília na próxima quarta-feira (26), no âmbito do inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, informa o portal g1.

A determinação do depoimento foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e, na última sexta-feira (14), deu um prazo de 10 dias para a PF ouvir Bolsonaro .

O depoimento ocorrerá na sede da PF em Brasília.

Os investigadores acreditam que uma postagem feita por Bolsonaro em 11 de janeiro o ligaria aos atos golpistas do dia 8, já que a mensagem compartilhada por ele colocava em dúvida o sistema eleitoral, sem provas. Tal movimentação foi avaliada como um sinal de que o ex-chefe do Executivo poderia ter incentivado as invasões aos prédios dos três poderes da República.

