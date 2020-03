Políticos condenam Bolsonaro por expor seus seguidores ao coronavírus

Jair Bolsonaro foi duramente criticado por convocar manifestações em plena pandemia de coronavírus. "O país com risco de espraiar a epidemia do coronavírus e ele chama as suas bases para concentração de rua", afirma o deputado Paulo Teixeira (PT-SP). De acordo com o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), Bolsonaro é "está se lixando para a vida dos brasileiros" edit

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) criticou Jair Bolsonaro por ter chamado apoiadores a se manifestarem contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal, em aglomerações que podem aumentar os casos de coronavírus no País.

"Bolsonaro é um irresponsável. O país com risco de espraiar a epidemia do coronavírus e ele chama as suas bases para concentração de rua. Expõe seus próprios seguidores à epidemia. Aliás, ele não tem apreço e não cuida do povo brasileiro", escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com o deputado federal Marcelo Freixo (PSOl-RJ), "Bolsonaro é um irresponsável que está se lixando p/ a vida dos brasileiros". "Enquanto autoridades sérias em todo mundo recomendam evitar aglomerações p/ frear a pandemia, o presidente da República divulga e comemora nas redes oficiais os atos deste domingo contra Congresso e STF".

