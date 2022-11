Presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco diz que vitória de Lula é inquestionável e rechaça golpe de Bolsonaro e Valdemar

Apoie o 247

247 – O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), rechaçou a tentativa de golpe patrocinada por Jair Bolsonaro e pelo deputado Valdemar Costa Neto, presidente do PL. "Eu não consegui acompanhar o pronunciamento, então não tenho informações precisas em relação a isso. O que eu tenho é o conhecimento nacional de que o resultado e o relatório de urnas válido são os do dia 30 de outubro, quando houve abertura das urnas e foi dada a vitória ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu considero que este fato é inquestionável", afirmou, em entrevista coletiva no Senado. Saiba mais:

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro entrou com representação nesta terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a anulação de votos sob a alegação de problemas em algumas urnas eletrônicas, segundo um relatório encomendado por seu partido, o PL.

Segundo a CNN Brasil, a ação apresentada à Justiça Eleitoral com base no relatório patrocinado pela sigla aponta "desconformidades irreparáveis" em urnas com o potencial de "macular" a eleição que resultou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Seriam 250 mil urnas envolvidas nesse questionamento.

Diversas vezes nos últimos meses, Bolsonaro fez ataques contra o sistema de votação brasileiro, questionando a confiabilidade das urnas eletrônicas, sem nunca apresentar evidências concretas de problemas ou falhas.

