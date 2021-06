Presidente do PSB diz que candidatura Lula é "fortíssima" e que o partido pode apoiá-lo

247 – O PSB, que vinha pendendo para o projeto presidencial de Ciro Gomes, do PDT, pela primeira vez pendeu para a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas sobre sucessão presidencial.

"O único caminho possível que o PSB integrará será aquele da melhor liderança que conseguir ampliar uma frente política que derrote Bolsonaro. Se for Lula, será Lula, se for Ciro, será Ciro, se for outra pessoa, será outra pessoa. O nosso compromisso, antes de ser com pessoas, com personalidades, com partidos, é com a democracia brasileira. O que tiver melhores condições de derrotar Bolsonaro terá o nosso apoio", disse Carlos Siqueira, em entrevista ao jornalista Sérgio Roxo, do Globo. Siqueira disse ainda "que a candidatura do Lula é fortíssima".

