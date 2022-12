PSOL aprova apoio ao governo Lula em reunião do Diretório Nacional

“Conseguimos ajustar as diferenças internas no PSOL e reafirmar nosso apoio ao governo Lula para reconstruir o Brasil. Manteremos nossa essência combativa", diz presidente da sigla edit

247 - Em reunião realizada neste sábado (17) em São Paulo, o Diretório Nacional do PSOL aprovou manter sua aliança com o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com a decisão, a bancada do partido na Câmara dos Deputados irá compor a base do novo governo eleito. No entanto, a participação na administração por meio de cargos ficou condicionada ao licenciamento do filiado de funções de direção que ocupe no PSOL.

Para Juliano Medeiros, presidente nacional do partido, o resultado da reunião foi bastante positivo. “Conseguimos ajustar as diferenças internas no PSOL e reafirmar nosso apoio ao governo Lula para reconstruir o Brasil. Ao mesmo tempo, manteremos nossa essência combativa em defesa das políticas de justiça social, ajudando o novo presidente a entregar um país melhor para todos daqui quatro anos”, afirma o dirigente.

