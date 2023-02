Randolfe anuncia que Conselho de Ética vai apurar caso Marcos do Val

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso, anunciou nesta sexta-feira (3) que será instalado nas próximas semanas um Conselho de Ética para investigar as afirmações do senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre a trama do golpe de estado planejado também por Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira.

"Não terá CPI que ele quer, mas terá Conselho de Ética", declarou Randolfe em entrevista à GloboNews.

Randolfe disse ainda que do Val pode ter prevaricado por não ter denunciado as articulações golpistas.

Em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta sexta, do Val afirmou que pretende pedir a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seus ministros no âmbito dos atos terroristas cometidos pelos apoiadores de Jair Bolsonaro no 8/1 e os projetos de golpe de estado.

“Estou insistindo na abertura da CPI, porque na abertura da CPI eles quebram o sigilo de documentos. […] Estamos em um momento muito sensível com o atual presidente sob comando, estamos entrando em rota de colisão com ele e o ministro da Justiça. […] Eu não vou recuar, daqui pra frente vai ser a batalha cada vez maior”, afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.