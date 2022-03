Renan Calheiros: "Lula acerta na mosca" ao criticar Lira

Apoie o 247

ICL

247 - Sem citar diretamente o nome de Arthur Lira, o senador Renan Calheiros usou suas redes sociais para elogiar o ex-presidente Lula, que criticou recentemente o presidente da Câmara e o seu orçamento secreto.

"Lula acerta na mosca. Um aventureiro enrolado rebaixa o Congresso e o país, emporcalha a democracia com a excrescência do orçamento secreto e faz mal a Alagoas quando ataca os 5 novos hospitais que salvam tantas vidas. É um político com más intenções", disse.

Na sexta, ele também criticou a postura de Lira e Bolsonaro:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Bolsonaro e Artur Lira inflamados com o preço dos combustíveis é o mesmo que Suzanne Richthofen reclamar da orfandade.Não aceitam mudar a política de preços da Petrobras,querem enfraquecer Estados e Municípios e seguir distribuindo lucros da agiotagem para acionistas do exterior.". disse.

Bolsonaro e Artur Lira inflamados com o preço dos combustíveis é o mesmo que Suzanne Richthofen reclamar da orfandade.Não aceitam mudar a política de preços da Petrobras,querem enfraquecer Estados e Municípios e seguir distribuindo lucros da agiotagem para acionistas do exterior. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 18, 2022

O que Lula disse

Ao participar de um encontro com mulheres de movimentos sociais nesta quinta-feira (10/3), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apontou que, com o chamado orçamento secreto o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), passou a ter mais poder sobre a política de investimentos do país que o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula criticou a “fragilidade” de Bolsonaro perante o Congresso e disse que isso se deve ao fato de o presidente só ser “preparado para falar bobagem e mentir”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: