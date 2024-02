Requião defende que Bolsonaro não seja preso neste momento

Apoie o 247

247 – O ex-senador Roberto Requião fez uma declaração contundente via Twitter, instando a população a considerar as implicações políticas e sociais da prisão imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro. Requião argumentou que tal medida poderia transformar Bolsonaro em um mito e símbolo, especialmente para uma população desinformada e iludida pelo domínio da mídia nas mãos do capital financeiro. Ele enfatizou a importância de investigar, revelar e expor os possíveis crimes de Bolsonaro, em vez de prendê-lo precipitadamente.

Já pensaram, ou imaginaram, que a prisão do Bolsonaro Pode transformá-lo Num mito, num símbolo, diante de uma população desinformada e iludida Pelo domínio da mídia ,na mão do capital financeiro. Reflitam. Deve ser Investigado , revelado e exposto, Não preso agora. continua após o anúncio February 10, 2024

A declaração de Requião surge em meio a um cenário político tenso e repleto de revelações, como o vídeo de uma reunião ministerial ocorrida em julho de 2022, no Palácio do Planalto. Nessa reunião, Bolsonaro expressou preocupações sobre fraudes nas urnas eletrônicas e chegou até mesmo a mencionar a possibilidade de descer a rampa do Palácio do Planalto "preso por atos antidemocráticos", caso não obtivesse sucesso em seus intentos políticos.

No vídeo, que foi divulgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro e seus auxiliares discutiram estratégias para questionar a legitimidade do processo eleitoral e insuflar dúvidas sobre as urnas eletrônicas. A reunião revelou uma série de alegações infundadas e uma atmosfera de desconfiança em relação ao sistema democrático brasileiro.

Durante o encontro, Bolsonaro pressionou seus ministros a amplificarem a narrativa de fraude eleitoral, sem apresentar provas concretas que sustentassem tais alegações. O ex-presidente também sugeriu a elaboração de uma nota conjunta com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para questionar a credibilidade das urnas eletrônicas, além de discutir a possibilidade de uma intervenção mais incisiva antes das eleições.

As revelações do vídeo alimentaram especulações sobre possíveis conspirações e estratégias antidemocráticas por parte do governo Bolsonaro. Autoridades e analistas políticos têm debatido sobre as implicações dessas revelações e sobre os desafios enfrentados pela democracia brasileira.

No entanto, o posicionamento de Requião adiciona uma perspectiva diferente ao debate, destacando a importância de uma abordagem cautelosa diante da situação política atual. Ele enfatiza a necessidade de investigações rigorosas e de uma exposição transparente dos eventos, em vez de uma abordagem baseada unicamente na prisão imediata de Bolsonaro.

