Rosa Weber envia à PGR pedido de investigação contra Campos Neto e André Esteves

Em áudio divulgado com exclusividade pelo 247, o banqueiro do BTG revelou sua total influência sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto

247 - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria Geral da República pedido de investigação contra o presidente do Banco Central, Campos Neto, e o banqueiro André Esteves, do BTG.

O pedido de investigação teve como base um áudio divulgado exclusivamente pelo 247 no final de outubro no qual Esteves, numa conversa com investidores, revelou sua total influência sobre o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do BC.

Na conversa, ele fala praticamente como dono do Brasil e diz que, mesmo com eventual vitória do ex-presidente Lula, teremos “dois anos de Roberto Campos Neto”. Sobre as eleições presidenciais de 2022, ele diz que Jair Bolsonaro é favorito desde que fique calado. Lula, na sua visão, terá chances caso se movimente em direção ao centro e se aproxime de um nome como Henrique Meirelles, mas revela sua preferência pelo PSDB.

