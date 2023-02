Rosa Weber rejeita pedido de bolsonarista para investigar Lula por chamar golpe de 2016 de golpe

Apoie o 247

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber rejeitou um pedido do deputado bolsonarista Evair Vieira de Melo (PP) para investigar o presidente Lula (PT) por ter chamado o golpe de estado de 2016 contra Dilma Rousseff de golpe. A informação foi divulgada na coluna de Lauro Jardim, n'O Globo.

Segundo o deputado, o golpe teria sido um "impeachment", tese falaciosa e rejeitada por diversos juristas.

O parlamentar entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) alegando que as declarações do presidente Lula são de “extrema gravidade e incorrem em ação criminosa, mentirosa, falaciosa, leviana, uma verdadeira fake news".

Ele pediu uma investigação contra o mandatário petista por "crime de responsabilidade". Weber observou que o STF não tem competência para analisar esses crimes, o que cabe ao Congresso Nacional.

