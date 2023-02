Se for verdade, revelação de Marcos do Val terá "consequências muito sérias", diz Lewandowski

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski disse nesta sexta-feira (3), em declaração a jornalistas durante o Lide, evento que ocorre em Lisboa, Portugal, que as afirmações feitas pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) “são graves e devem ser apuradas para haver uma eventual responsabilização”.

Segundo Do Val, Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) queriam que ele grampeasse ilegalmente o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, com o objetivo de obter alguma declaração comprometedora que pudesse justificar a prisão do magistrado. Este seria o estopim para o golpe de estado.

“Isso é realmente inadmissível em uma democracia [grampear ministros do STF]. O Alexandre [de Moraes] respondeu porque ele foi testemunha dos acontecimentos, eu não estive presente e, portanto, não posso responder por ele. Se o que foi relatado pelo senador [Do Val] é verdadeiro, me parece que isto é um fato muito grave e deve ser apurado. E terá, se for verídico, consequências muito sérias", afirmou Lewandowski.

O ministro também foi questionado sobre a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro, mas desconversou. “Não conheço nenhum detalhe de algum processo que esteja tramitando contra ele”, finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.