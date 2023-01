Senado identifica mais 23 invasores que aparecem em vídeos de segurança e prepara nova representação à PGR

Apoie o 247

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve apresentar à Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda nesta semana uma nova representação contra mais 23 pessoas envolvidas nos ataques golpistas de 8 de Janeiro. Esses invasores foram identificados a partir da análise das imagens do circuito interno de câmeras do Senado. Apesar de terem participado dos atos de vandalismo na Casa, eles conseguiram escapar antes de serem presos. As informações são do jornal O Globo.

Na semana passada, a PGR pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a condenação de 39 pessoas apontadas como responsáveis por depredar as dependências do Senado. Elas haviam sido presas pela Polícia Legislativa.

A denúncia foi apresentada três dias após Pacheco entregar uma representação ao procurador-geral da República, Augusto Aras, e cobrar agilidade do Ministério Público Federal em responsabilizar criminalmente os invasores.

