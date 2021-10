"Sociedade não tem noção do valor do trabalho dos catadores", diz Lula

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após visita à central dos catadores de materiais recicláveis em Brasília nesta quinta-feira (7), o ex-presidente Lula (PT) escreveu um texto pelas redes sociais valorizando o trabalho destas pessoas e ressaltando a importância de 'cuidarmos do lixo que produzimos'.

"Não sei se nós da classe média paramos para pensar na quantidade de lixo que a gente produz em casa. Ainda não ensinamos nossos filhos a separar o lixo. Eu fui aqui na esteira onde passa o lixo, não é possível que as pessoas joguem tudo junto. Passa linguiça, passa absorvente, tudo junto. Não dá!", declarou o petista.

Ele ainda fez um "apelo" a governadores e prefeitos para que "tratem com respeito" os catadores, "porque eles fazem pela cidade o que muitas vezes os governos não estão fazendo".

PUBLICIDADE

"Precisamos profissionalizar e humanizar a coleta de lixo. E dar oportunidade para esses trabalhadores", manifestou.

Leia na íntegra:

"Quando se fala em meio ambiente no Brasil, só se fala na Amazônia. Mas a questão ambiental não se resume apenas a isso. É sobre a rua onde a gente anda. Não sei se nós da classe média paramos pra pensar na quantidade de lixo que a gente produz em casa.

PUBLICIDADE

Ainda não ensinamos nossos filhos a separar o lixo. Lá em casa a Janja me pede pra lavar os potes de iogurte antes de jogar fora. Eu fui aqui na esteira onde passa o lixo, não é possível que as pessoas joguem tudo junto. Passa linguiça, passa absorvente, tudo junto. Não dá!

A sociedade não tem noção do valor do trabalho dos catadores. Quem produz o lixo, acha que basta jogar fora e tá resolvido. Temos que educar a sociedade. Se cuidamos da nossa higiene, por que não cuidamos do lixo que produzimos?

Faço um apelo aos governadores e prefeitos que ajudem. Tratem com respeito porque eles fazem pela cidade o que muitas vezes os governos não estão fazendo. Precisamos profissionalizar e humanizar a coleta de lixo. E dar oportunidade para esses trabalhadores.

PUBLICIDADE

Durante todo tempo que fui presidente, todo 23 de dezembro, eu fazia questão de encontrar os catadores para atender a pauta de reivindicação do ano anterior e acolher a do ano seguinte. Eu não sei se vamos ganhar… mas se a gente voltar vamos fazer isso outra vez!".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE