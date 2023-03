TCU ordena que Bolsonaro devolva terceiro kit de joias da Arábia Saudita

Apoie o 247

247 - Nesta quarta-feira (29), o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que Jair Bolsonaro (PL) devolva a terceira caixa de joias da Arábia Saudita - que inclui um relógio Rolex, uma caneta Chopard, abotoaduras, um anel e um rosário árabe, avaliados em mais de R$ 500 mil - em até cinco dias úteis. A informação é da coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

>>> Bolsonaro confirma que ficou com Rolex de diamantes, joias e caneta de luxo que ganhou na Arábia

Além disso, o ministro João Augusto Nardes ordenou que se houver outros "presentes" da Arábia Saudita em posse de Bolsonaro, eles também devem ser devolvidos juntamente com a terceira caixa de joias à Caixa Econômica Federal.

Nardes ressaltou, em seu despacho, que outros presentes recebidos pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto e mantidos na "Fazenda Piquet" também precisam ser incluídos na auditoria do TCU "com urgência". Uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo revelou, nesta terça-feira (28), que Bolsonaro guarda dezenas de outras caixas de presentes na propriedade do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet .

