Toffoli suspende julgamento de recurso que pode determinar prisão de Collor

247 - O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu o julgamento que pode levar o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor à prisão. O magistrado pediu vista e agora tem até 90 dias para devolver o caso. Collor foi condenado por participar de um esquema com a BR Distribuidora, investigada pela operação Lava Jato. As informações são do jornal O Globo.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou o recurso apresentado pela defesa e destacou, no voto dado em plenário virtual, que a defesa busca rediscutir pontos já tratados pela Suprema Corte por mero inconformismo com a conclusão adotada. O voto foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, mas Dias Toffoli pediu vista e agora tem até 90 dias para devolver a ação para julgamento.

