Traidor do Brasil e símbolo da corrupção do MDB, Temer diz a Dora Kramer que Lula é "bandido"

Apoie o 247

ICL

247 - Chamado de "golpista" pelo presidente Lula (PT) durante entrevista no Uruguai, o ex-usurpador da Presidência da República Michel Temer (MDB), que golpeou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), agrediu o petista ao chamá-lo de "bandido".

"Profundamente irritado com Lula, que o chamou de golpista, Michel Temer me disse ontem: 'fui secretário de segurança, sei lidar com bandido'", relatou a jornalista Dora Kramer, que também saiu em defesa de Temer e foi ironizada nas redes: "porta-voz de golpista".

>>> Lula diz que 'golpista Temer' e Bolsonaro destruíram em sete anos o que o PT construiu em 13

Símbolo da corrupção do MDB, Temer traiu o Brasil em 2016, ao golpear Dilma. Ao assumir a Presidência da República, implantou um choque neoliberal no Brasil com o malfadado projeto da "Ponte para o Futuro", que não havia recebido um voto sequer do povo brasileiro na eleição anterior.

O golpe contra Dilma teve como finalidades, por exemplo, retirar direitos trabalhistas e transferir a renda do petróleo brasileiro para os acionistas minoritários da Petrobrás, em boa parte estrangeiros. Além disso, o golpe trouxe de volta a fome ao país e abriu as portas para ascensão do bolsonarismo e da extrema direita ao poder.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.