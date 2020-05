Youtubers bolsonaristas que atacam STF e pedem intervenção militar receberam verbas estatais

247 - Canais no YouTube que defendem o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e pedem intervenção militar no Brasil são financiados com verbas publicitárias estatais, segundo levantamento do jornal O Globo. Alguns dos produtores de conteúdo da lista são alvo de operação da Polícia Federal no âmbito do inquérito aberto no STF para apurar a existência de redes de fake news.

Cerca de 28.845 anúncios da Petrobras e da Eletrobrás foram veiculados em canais bolsonaristas entre janeiro de 2017 e julho de 2019. A base de dados da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência aponta que 390.714 anúncios do governo federal foram destinados precisamente para 11 sites e canais entre junho e agosto do ano de 2019. A verba enviada foi utilizada para obter apoio à aprovação da Reforma da Previdência.

