‘A democracia é intocável. STF não permitirá impunidade’, avisa Moraes às vésperas de completar um ano dos atos golpistas

247 - A cinco dias do evento que marcará um ano dos atos golpistas do 8 de janeiro em Brasília (DF), o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou nesta quarta-feira (3) que "a democracia é intocável e o STF não permitirá qualquer tipo de impunidade". Na semana que vem, o magistrado participará da cerimônia que reunirá lideranças em protesto contra iniciativas pró-golpe no Brasil. A entrevista foi concedida ao jornal O Estado de S.Paulo.

O magistrado é relator de todos os 1345 processos criminais abertos na Operação Lesa Pátria para investigar bolsonaristas que marcharam sobre a Praça dos Três Poderes, na capital federal. Foram 1413 denunciados, número que pode aumentar com o avanço das investigações. Ministros do STF condenaram 30 pessoas por participação direta nos atos, com penas que variam de 13 a 17 anos de prisão. >>> Ato 'Democracia Inabalada' marcará um ano da tentativa de golpe. Lula convida ministros do STF

"O STF demonstrou a força, a coragem e a independência do Poder Judiciário brasileiro na resistência à tentativa de golpe e nos atentados antidemocráticos", disse Moraes. "As Instituições mostraram sua maturidade e fortaleza, defendendo a Constituição, a democracia e o Estado de Direito. Foi garantido o devido processo legal e a ampla defesa. Todos os presos tiveram imediato acesso a um magistrado".

