Advogado Marcelo Bessa deixa defesa de Bolsonaro após ordem de Moraes

247 - O advogado Marcelo Bessa se retirou de processos em que defendia Jair Bolsonaro (PL). As ações estarão sob a defesa da advogada Luciana Lauria Lopes em processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF). Bessa é advogado do PL e também atua na defesa do presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

Entre os processos em que Luciana vai defender Bolsonaro no STF estão o inquérito das milícias digitais. Outra ação é a que investiga o vazamento de dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal (PF) envolvendo o sistema de votação eletrônico e ações envolvendo a atuação do ex-mandatário durante a pandemia de Covid-19.

O ministro do STF Alexandre de Moraes proibiu o contato entre advogados de suspeitos de golpe de Estado. Na semana passada, a Polícia Federal iniciou a Operação Tempus Veritatis (“A hora da Verdade”), com o objetivo de ter mais detalhes do plano golpista e punir os envolvidos no esquema. A tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa.

