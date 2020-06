Grotesco: Weintraub é carregado por apoiadores após depor na PF (vídeo)

Alvo de inquérito do STF por suposto crime de racismo, o ministro da Educação, que pediu a prisão dos ministros do STF e chamou-os de "vagabundos", se negou a falar e depôs por escrito na Polícia Federal. Na saída, foi carregado por apoiadores (vídeo) edit

Revista Fórum - Alvo do inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura suposto crime de racismo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi carregado nos ombros por apoiadores na tarde desta quinta-feira (4), pouco antes de prestar depoimento na Polícia Federal.

Ao lado de uma placa com as frases “fora comunismo” e “globalismo”, o ministro fez um breve discurso com um megafone: “A liberdade é a coisa mais importante numa democracia, a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão”.

O apoio dos bolsonaristas a Weintraub gerou aglomeração e quase nenhum deles usavam máscaras de proteção.

Weintraub carregado nos ombros do coronavírus. pic.twitter.com/Wp2y4NmzQn — GugaNoblat (@GugaNoblat) June 4, 2020

