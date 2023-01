Apoiador dos atos terroristas, Nikolas Ferreira pede a prisão de Dino

Reagindo a punições por conta do terrorismo em Brasília, deputado do PL-MG disse ter entrado em contato com a Agência Brasileira de Inteligência contra o ministro da Justiça edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta quarta-feira (11) que apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. De acordo com o parlamentar, "há fortes evidências de que o ministro havia sido informado" das mobilizações de terroristas bolsonaristas, que invadiram o Congresso, o Planalto e o STF no último domingo (8) em Brasília (DF).

"Segundo consta em vários veículos de imprensa, há fortes evidências de que o ministro havia sido informado dos acontecimentos inclusive por parte da agência de inteligência brasileira. Pedi que a ABIN fosse oficiada para confirmar tal fato", disse Ferreira no Twitter.

>>> Manifestações golpistas em SP, Rio e Brasília não têm adesão

Polciais prenderam 1.159 foram presas. De acordo com a Polícia Federal, 684 foram liberadas. Nestas quarta, o ministro da Justiça manteve a Força Nacional em Brasíli até o dia 19 de janeiro.

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovaram nesta quarta-feira (11) a manutenção de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e de Ibaneis.

Protocolei uma notícia crime ao ministro Alexandre de Moraes sugerindo que seja analisado a responsabilização do ministro da justiça, Flávio Dino, por omissão intencional nos atos de 08/01. Inclusive, se for o caso, decretando sua prisão preventiva. January 11, 2023

Sendo verdadeiro, os fatos são muito graves, uma vez que a lei brasileira prevê nesses casos que a pessoa seja punida pelos atos que não impediu. Ou seja, nesse tipo de omissão, ele tinha o dever, por lei, de impedir qualquer resultado criminoso. January 11, 2023





🇧🇷 AGORA: Deputado bolsonarista Nikolas Ferreira protocola notícia-crime pedindo a prisão preventiva do ministro da Justiça, Flávio Dino, por "omissão intencional nos atos de 08 de janeiro". — Eixo Político (@eixopolitico) January 11, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.